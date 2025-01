Irineu Esteve completa un gran esprint

Irineu Esteve va signar un excel·lent esprint en estil clàssic, en la segona prova del segon bloc del Tour de Ski, a Val di Fiemme, facturant un esprint que va considerar entre els tres millors de la trajectòria. Amb el dorsal 76, el fondista andorrà va finalitzar en el 56è lloc, amb 16,95 segons perduts, quan a la prèvia s’havia posat el repte de no perdre més de 17 segons, en una modalitat en què no és un especialista. Ahir gairebé va calcar la previsió amb una cursa esprint en estil clàssic amb un temps total de 2’50”99, a només 16,95 segons del guanyador, el noruec Johannes Hosflot Klaebo (2’34”04), i a set segons de la 30a posició.

“Crec que aquest ha estat un dels tres millors esprints que he fet mai” Irineu Esteve, Fondista de la FAE



Per tot plegat, Esteve va qualificar la cursa d’una de les tres millors de la seva carrera: “Realment estem força contents, amb esquís bons i un feeling bo per ser un esprint. La posició ha estat bastant bona, també, no gaire lluny del Top 30, i crec que ha sigut del Top 3, dels millors esprints que he fet mai.” En aquest sentit, va afegir que “estic molt content i sobretot ens quedem amb aquest feeling per demà [per avui] perquè serà una cursa molt dura, en què la gent que arriba justa patirà bastant, i esperem no ser nosaltres els que arribem justos”. Una prova que tindrà lloc avui, la de l’esquiatló de 20 quilòmetres –10 en estil clàssic i 10 en patinador–, amb sortida mass start a les 11.00 hores, una cita que Esteve afronta amb bones sensacions, sobretot després del molt bon esprint d’ahir i en la 33a posició de la classificació general. Després del primer bloc de la competició, a Toblach i Dobbiaco, amb quatre curses, el Tour de Ski es tancarà demà per a Irineu amb la mítica pujada a l’Alpe Cermis, una dura etapa de 10 quilòmetres –tres de pujada– en estil patinador, amb sortida en massa, que començarà a les 14.15 hores. El 2023 va signar la novena posició.

Del Rio, al Tour de Ski.NordicFocus