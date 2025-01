Van Beveren inicia el Dakar amb una vuitena posició

Publicat per Redacció Bisha (Aràbia Saudita Verificat per Creat: Actualitzat:

El Ral·li Dakar 2025, primera prova del Campionat del Món de ral·li raid (W2RC), va començar ahir a Bisha, al sud de l’Aràbia Saudita, amb l’etapa pròleg, de 29 quilòmetres. En la categoria de motos, el resident Adrien van Beveren va finalitzar en la vuitena posició aquesta primera jornada de la 47 edició del ral·li, que finalitza el dia 17 i que avui viurà la primera etapa, entre Bisha i Bisha, de 412 quilòmetres cronometrats. El pilot de Monster Energy Honda HRC, tercer en l’edició passada i que viu el seu 10è Dakar, no amaga que “el meu somni és guanyar-lo, però es pot aconseguir de diferents maneres. Completar aquest calvari tan exigent ja és una victòria. Ho hem posat tot per aconseguir el millor resultat possible amb l’equip”. Per part seva, en la categoria de cotxes, el resident Sam Sunderland, copilot de l’australià Toby Price (dorsal 231) i amb l’equip Overdrive Racing, va finalitzar 12è a 0”44 del líder.