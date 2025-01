El MoraBanc es perd a la pista del Bilbao (82-74)

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Com qui passeja per un descampat sense brúixola, el MoraBanc Andorra va ser víctima del seu propi desencert –sobretot al primer quart– i va caure a Miribilla davant el Surne Bilbao Basket, en un partit en què el grup de Natxo Lezkano va tornar a jugar a rampells, va recollir la tercera derrota consecutiva i va acabar de donar peixet al conjunt biscaí, que ja el supera a la classificació (82-74). El desencís va ser la tònica i el triple, una utopia (3 de 22 intents), i ni Jerrick Harding, amb els seus 24 punts, set rebots i quatre assistències, va poder salvar la cara d’un equip, el tricolor, que durant massa trams de l’enfrontament no va tenir ni ànima ni rumb. Bilbao Basket no va necessitar fer res extraordinari, només encomanar-se a Hlinasson i Pantzar, esperar les errades d’un rival pastós, irregular i amb poca convicció, i aguantar les poques ràfegues d’orgull que va protagonitzar el MoraBanc amb els cops en moments clau de Dragic i l’extricolor Tomasz Gielo.