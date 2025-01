Irineu Esteve completa un dels millors sprints en el Tour de Ski

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Irineu Esteve s'ha mostrat satisfet amb la cursa que ha fet avui a l'sprint clàssic del Tour de Ski disputada a Val di Fiemme i l'ha situat "al meu top3 d'sprints, dels millors que he fet mai". L'esquiador andorrà ha finalitzat 56è a 16,95 segons del guanyador en una modalitat en la que no és especialista i ha manifestat que el resultat deixa l'equip "bastants contents, amb esquís bons i un feeling bo per ser un sprint" i en un posició "bastant bona, no massa lluny del top30".

Esteve ha destacat que es queda amb bones sensacions per a la prova de demà dels 20 quilòmetres skiathlon i ha augurat que serà "una cursa molt dura on la gent que arriba justa patirà bastant, i esperem no ser nosaltres els que arribem justos", segons les declaracions recollides per la FAE.