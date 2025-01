El Dakar menys andorrà

El Dakar obre avui una nova edició, la 47a del ral·li més dur del món, i ho fa amb menys color andorrà del que estàvem acostumats. De fet, cap pilot nascut al país participarà en la present edició i només dos residents, Adrien van Beveren i Sam Sutherland, seran la representació andorrana en aquest Dakar, que comença aquest matí amb el pròleg (Bisha-Bisha) de 29 quilòmetres cronometrats i que servirà per confeccionar la primera classificació i l’ordre de sortida per a la primera etapa, la de demà de 412 quilòmetres cronometrats i també amb sortida i arribada a Bisha, una localitat que torna al Dakar després de dos anys, sent seu de l’especial de 48 hores a la seva segona etapa.

Però en l’àmbit andorrà, serà un Dakar orfe. Una de les principals espases en aquest ral·li, Albert Llovera, és una de les absències destacades. Després de nou participacions, el pilot ja va anunciar al novembre que no hi aniria ateses les dificultats per trobar finançament davant els canvis estructurals de Ford Trucks i, tot i l’oferiment final de Fesh-Fesh, Llovera va declinar competir per falta de temps d’adaptació abans del ral·li. Tot i aquest entrebanc, el pilot andorrà no llança la tovallola i buscarà poder participar en futures edicions. L’any passat, amb Margot Llobera i Marc Torres, va acabar a la 17a posició en la categoria general de camions. Tampoc participarà en aquest Dakar el veterà Jordi Ginesta. El pilot de camions, que ha participat en el ral·li en 35 ocasions, va comunicar a l’equip Bocú Assistance la seva renúncia per motius personals, tot i que, com en el cas de Llovera, és una decisió forçada, i en cap cas és definitiva. Una elecció irrevocable que sí que ha estat el cas del resident Joan Barreda, amb 14 participacions. El pilot, de 40 anys, el tercer especialista de motos amb més victòries d’etapa al Dakar, amb un total de 29, va posar el punt final a la seva trajectòria esportiva després d’abandonar a la sisena etapa del ral·li, ara fa un any, per problemes mecànics a la moto. Llavors ja va assegurar que s’acomiadava i que el Dakar “m’ho ha donat tot i l’hi estic eternament agraït”.

VAN BEVEREN, LLEGENDA

Així, el cuquet andorrà el podrà tenir l’aficionat amb els residents Adrien van Beveren i Sam Sutherland en la categoria de motos. Després del primer podi l’any passat a la meta del Dakar, el subcampió vigent del món, Van Beveren, afronta el seu desè Dakar i ho fa amb la convicció d’aspirar a tot. “Ara estic en millors condicions que mai per guanyar”, va assegurar el pilot resident, que podria convertir-se en llegenda si supera el també resident Cyril Despres, l’últim francès a guanyar en motos (2014).

Globalment, a partir d’avui fins al 17 de gener els competidors desafiaran els vuit mil quilòmetres de recorregut per arribar a la meta i proclamar-se vencedors. El Dakar ha allistat 590 pilots i copilots de 72 països, tots agrupats en 187 equips que conduiran 434 vehicles que en les vuit categories enfrontaran cinc mil quilòmetres contra rellotge.