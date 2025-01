El MoraBanc cau a Bilbao i suma la tercera derrota consecutiva (82-74)

El MoraBanc no ha tingut opcions i ha perdut a BilbaoACB Photo / Aitor Arrizabalaga

El MoraBanc Andorra ha perdut a Miribilla davant el Surne Bilbao Basket (82-74) en un partit molt gris i pastós de l'equip tricolor i que esdevé la tercera derrota consecutiva. El conjunt de Natxo Lezkano s'ha mogut a rampells, a cops de cor i en massa moments de l'enfrontament, semblava desendollat i només -novament- l'aportació de Jerrick Harding (24 punts, set rebots i quatre assistències) han permès maquillar el resultat definitiu. Després d'un primer quart d'intercanvi de cops, el Bilbao ha obert el primer forat al segon parcial (31-23) i ja no ha deixat el govern del partit, tot i tenir també molts moments de dubte que el MoraBanc no ha sabut aprofitar. Un dels punts clau del partit ha estat en la tornada de vestidors, amb un parcial d'11 a 0 del conjunt basc que ha deixat els tricolors a -20 (51-31), un desavantatge que el grup de Lezkano ha retallat fins a posar-se a -6 (62-56) al darrer quart, però que no ha sabut espolsar-se definitivament. A més, l'equip tricolor ha patit 13 pèrdues de pilota i ha estat absolutament negat en el tir exterior amb un trist percentatge del 13% d'encert, un 3 de 22 en triples. En 48 hores, el MoraBanc té l'oportunitat de refer-se i, després de quatre derrotes consecutives al Poliesportiu, tornar al carril de les victòries a la bombonera en cas de superar al Rio Breogán (20.45h).