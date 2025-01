Mijares i Rius s’enduen la victòria a Soldeu

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Carla Mijares i Àlex Rius van endur-se la victòria al segon dels eslàloms FIS celebrats al nou Estadi Creand de Soldeu.

Igual que ja havia passat a la primera de les curses, Carla Mijares va dominar amb escreix la cursa i es va acabar enduent el triomf amb un temps total d’1’26”87, superant en més de tres segons (3”43) l’espanyola Arrieta Rodríguez i en 4”84 la també espanyola June Garitano, repetint així el podi de la primera jornada. Pel que fa a la resta d’esquiadores del país, Íngrid Xandri va acabar en 12è i últim lloc, mentre que Íria Medina i Ainhoa Piccino no van poder acabar la segona mànega després de ser quarta i sisena, respectivament, a la primera.

Pel que fa a la cursa masculina, va repetir-se el podi íntegre d’esquiadors del país, tot i que canviant l’ordre, ja que en aquesta segona carrera el vencedor va ser Àlex Rius. L’esquiador va superar per tot just 0”38 Bartumeu Gabriel, i per 0”39 Axel Esteve, que havia estat segon a la primera mànega. També van finalitzar dintre del Top 10 tant Xavier Cornella, que va ser quart, com Salvador Cornella, que va acabar en sisena posició. Ja més lluny dels primers, Jan Visa va ser 12è, Nico Daban va ser 16è, mentre que Marc Daban va cloure en 19a posició.