L’FC Andorra estrenarà el 2024 amb una estada de tres dies a Olot per preparar el retorn a la competició oficial previst per a divendres 10 a domicili, davant de l’Arenteiro. Els tricolors arribaran avui a la ciutat catalana i s’hi estaran fins dissabte per entrenar a les instal·lacions de gespa natural de Royal Verd.