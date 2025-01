Els jocs dels Petits Estats marquen un 2025 ple de cites

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’any esportiu al país vindrà marcat per un gran esdeveniment, els Jocs dels Petits Estats d’Andorra 2025, que es disputaran del 26 al 31 de maig i que tornaran al país 20 anys després de l’última ocasió en què van fer-se. En un primer moment, la cita s’havia de celebrar el 2021, però el comitè organitzador va decidir ajornar-la a causa del coronavirus, i com que els Jocs del 2023 ja havien estat adjudicats a Malta es va optar per moure la prova multiesportiva al 2025. Durant sis dies de competició el país rebrà més d’un miler d’atletes dels nou països que formen el Comitè de Petits Estats (Andorra, Xipre, Islàndia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Montenegro i San Marino).