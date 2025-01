Bilbao obre un inici d’any exigent

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra visita aquesta tarda (18.00 hores) la pista del Surne Bilbao Basket en l’inici d’una setmana exigent en què disputarà dos partits en tres dies, ja que dissabte rebrà el Breogán al Poliesportiu. L’inici d’any, a més, serà ben exigent, ja que aquest gener els tricolors també hauran de jugar a Badalona contra la Penya, i rebran el Madrid al Poliesportiu diumenge 19 per tancar la primera volta. Si bé és cert que la competició és llarga i que ni tan sols ha acabat la primera volta, la mala ratxa de l’equip al Poliesportiu, amb quatre derrotes seguides i el fet d’haver sumat només dues victòries en els vuit últims duels, fa que aquesta setmana tingui una importància rellevant per a l’equip, tal com va admetre Natxo Lezkano després de caure davant del Tenerife. El tècnic del MoraBanc podria recuperar efectius amb vista al duel contra el conjunt basc, ja que tant Nacho Llovet com Shannon Evans van viatjar amb l’equip, tot i que no està gens clar que puguin jugar i tots dos jugadors seran dubte fins a l’últim moment. En canvi, Rafa Luz seguirà sent baixa i ni tan sols va desplaçar-se a Bilbao.