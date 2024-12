Triomfs d’Axel Esteve i Carla Mijares als eslàloms FIS de l’Estadi Creand

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Axel Esteve i Carla Mijares van endur-se la victòria al primer dels dos eslàloms FIS celebrats a Soldeu per estrenar l’Estadi Creand. A la cursa masculina, el podi va ser íntegrament masculí, ja que a més d’Esteve (que va retirar-se la temporada passada), la segona plaça va ser per a Àlex Rius i la tercera per a Bartumeu Gabriel. A més, Pirmin Estruga (cinquè), Xavier Cornella (sisè), Salvador Cornella (vuitè) i Carlos Salinas (desè) també van entrar al Top 10.

A la cursa femenina, la victòria va ser per a Carla Mijares, que a més va marcar 23 punts FIS que li permetran rebaixar la seva mitjana en la disciplina d’eslàlom. El podi van completar-lo les espanyoles Arrieta Rodríguez i June Garitano, mentre que Clàudia Garcia (cinquena) i Ainhoa Piccino (sisena) van entrar també al Top 10.

L’Estadi Creand acollirà avui dos eslàloms FIS més.