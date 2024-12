Cistelles solidàries

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El Prat Gran d’Escaldes-Engordany va acollir ahir un clàssic d’aquestes dates, el Champions for Unicef, l’esdeveniment que l’ONG i el MoraBanc realitzen cada any per recaptar fons per a alguns dels projectes que té Unicef Andorra, en aquest cas a Madagascar. Polítics, personalitats de la vida social i esportistes van deixar ahir de banda les seves especialitats, per posar-se a llançar de tres, lluitar pel rebot, fer bloquejos i també alguna falta per una bona causa.