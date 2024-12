Un any marcat pel diploma olímpic de Mònica Doria

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El 2024 esportiu al Principat queda marcat pel nom de Mònica Doria, que va assolir a París el primer diploma olímpic de la història d’Andorra. La palista havia assolit la classificació per a uns Jocs per segona vegada i anava a la capital francesa a totes, amb l’objectiu del diploma i somiant en una medalla. Doria va encetar la seva participació en caiac, en què va quedar eliminada a les semifinals després de saltar-se una porta. Tot seguit va arribar la prova estrella, la de canoa, en què va plantar-se a la final amb el tercer millor temps. Ja a la gran final, els sis segons de penalització a l’inici de la cursa van impedir que lluités per les medalles, però va acabar sent sisena, assolint així el primer diploma. En caiac cros Doria va buscar repetir la gesta, però va quedar eliminada als quarts de final.