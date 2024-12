El MoraBanc vol girar full abans d’una setmana clau

El MoraBanc Andorra busca girar full després de la derrota davant del La Laguna Tenerife, i mirar cap endavant abans d’una setmana d’allò més exigent amb dos partits en tres dies. Els tricolors jugaran dijous a Bilbao, i l’endemà tornaran cap al país per rebre dissabte el Breogán en dos duels marcats en vermell al calendari després de la mala ratxa que arrossega l’equip amb dues victòries en els vuit últims partits. L’equip es manté amb una victòria de marge respecte a les posicions de descens, i necessitarà sumar per no complicar-se la vida en aquest inici de 2025 en una ACB que està molt igualada per la part baixa.

Sobre la derrota davant dels canaris, el tècnic Natxo Lezkano va destacar que “no puc retreure res als meus jugadors, hem intentat tot el que estava a les nostres mans” i va agregar que “cada vegada que ens hem acostat, fins i tot a un punt, ells han sabut aprofitar qualsevol detall”. A més, l’entrenador va assenyalar que “si tires menys que el rival i perds pilota rere pilota fa molt de mal, sobretot contra un equip d’aquesta qualitat”, i va cloure que “ens fa mal perdre a casa davant de la nostra gent, però estic orgullós de l’esforç”. Per últim, Lezkano va indicar afirmant que “ara hem de recuperar-nos perquè aquesta setmana que ve ara serà molt important per a nosaltres”.

Abans d’aquesta setmana clau que comentava Natxo Lezkano, l’equip tindrà una nova cita avui, tot i que un pèl diferent, amb la desena edició del Champions for Unicef que organitza conjuntament amb l’ONG. La cita arrencarà a les 19.00 hores al Prat Gran d’Escaldes-Engordany amb el partit dels polítics i membres de la societat civil, i després serà el torn del duel amb esportistes. Tot plegat, per recaptar fons per als projectes que Unicef Andorra té a Madagascar.