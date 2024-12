Jiménez passa al quadre principal al torneig d’Auckland

Vicky Jiménez Kasintseva va classificar-se per al quadre principal del torneig d’Auckland (Nova Zelanda), de categoria WTA 250K després de superar a la segona i última eliminatòria de la prèvia la britànica Jodie Burrage per un contundent 6-2 i 6-1. La jove tenista del Principat estrenarà avui l’aventura ja al quadre enfrontant-se a la primera eliminatòria a la nord-americana Bernarda Pera, número 71 del món.

Jiménez va arrencar el partit per la via ràpida, i va facturar el primer set en tot just mitja hora. La tenista va defensar els seus dos primers serveis i va trencar el primer de Burrage per situar el 3-0 al marcador. La britànica va poder guanyar un joc, però Jiménez va tornar a respondre amb tres jocs seguits (amb un trencament inclòs) per tancar el primer set amb el 6-1.

A la segona mànega, Jiménez va arrencar amb un break a la seva rival, i va situar el 2-0. Burrage va mostrar-se més segura amb el seu servei, però Jiménez va seguir mostrant-se superior i va encarrilar la victòria definitiva amb el 3-1. La tenista va defensar bé el seu servei, i va aconseguir trencar-li a la britànica per fer el 5-2, i acabar enduent-se el segon set i el partit, per acabar de certificar la seva presència al quadre principal d’Auckland.

La seva rival a primera ronda serà la nord-americana Bernarda Pera, número 71 del món, i que compta amb dos títols al seu palmarès, els tornejos WTA 250K de Budapest i d’Hamburg aconseguits el 2022. Després del torneig d’Auckland, Jiménez es traslladarà a Melbourne per disputar la fase prèvia de l’Open d’Austràlia entre el 6 i l’11 de gener, on haurà de superar tres rondes per entrar al quadre principal.