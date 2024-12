Esteve i Del Rio, lluny dels primers al Tour de Ski

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

La segona etapa del Tour de Ski d’esquí de fons no va deixar bons resultats per als representants de la Federació Andorrana d’Esquí (FAE), Irineu Esteve i Gina del Rio. Si bé és cert que la cursa d’Esteve va estar marcada per sortir amb un dorsal molt alt (89) després de l’esprint del dissabte, la remuntada del fondista no va ser suficient per assolir el seu objectiu d’entrar al Top-30, i ahir va haver de conformar-se amb una 42a posició que, això sí, va fer pujar-lo fins al 42è lloc de la general. Pitjor van anar-li les coses a Del Rio, que no va acabar de trobar les bones sensacions en gairebé cap moment, i va acabar creuant la línia de meta la 56a de les 63 esquiadores que van completar la cursa de 15 quilòmetres mass start en estil clàssic a Toblach, Itàlia.