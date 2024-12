Vicky Jiménez supera la primera ronda prèvia al torneig d’Auckland

Vicky Jiménez Kasintseva va arrencar amb bon peu la gira oceànica i va superar la primera ronda prèvia del torneig WTA 250k d’Auckland, a Nova Zelanda. La tenista va imposar-se a la croata Ana Konjuh en dos sets (6-4 i 7-5), i ara es veurà les cares amb la britànica Jodie Burrage, novena cap de sèrie de la prèvia (Jiménez és la quarta).

El sorteig no havia estat gens benèvol amb Jiménez, ja que la croata, tot i passar actualment un mal moment, havia arribat a ser Top-20 mundial fa uns anys, però la tenista va mostrar el seu millor nivell per endur-se el triomf. De fet, Jiménez va arrencar amb dos trencaments de servei a la seva rival per arrencar el partit 3-1. Un break de la croata va empatar el primer set 4-4, però Jiménez no va fallar llavors i va tancar la primera mànega amb el 6-4. El segon set va arrencar amb igualtat i un trencament per banda, i en el moment decisiu amb 5-5 en el marcador, la tenista del país va fer un nou break per situar el 6-5 i sentenciar el partit amb el 7-5.

Jiménez es veurà ara amb la britànica Jodie Burrage, número 179 del món, i que ahir va derrotar la georgiana Mariam Bolkvadze.