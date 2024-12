Del Rio finalitza en 28a plaça a l’esprint

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Gina del Rio va estrenar-se per la porta gran al Tour de Ski aconseguint una 28a posició a la primera etapa, un esprint clàssic, després de superar la qualificatòria i passar a les eliminatòries, on va caure als quarts de final. De la seva banda, com estava previst, Irineu Esteve va estar lluny dels millors i va haver-se de conformar amb la 94a posició de 100 participants en una modalitat que no disputa habitualment i que no és la seva especialitat.