El MoraBanc cau contra el Tenerife (83-92)

El MoraBanc Andorra va patir la vuitena derrota de la temporada, quarta seguida al Poliesportiu, després de caure per 83-92 davant del La Laguna Tenerife. En un duel en què van anar gairebé en tot moment a remolc, els tricolors no van perdre-li la cara al partit en cap moment, però es van acabar veient superats per un Tenerife superior, especialment en la figura de Kramer, amb 30 punts, i de Marcelinho i Guerra, que van posar-se l’equip a l’esquena al tram final quan el Poliesportiu somiava amb la remuntada. La derrota, a més, deixa ja pràcticament com a impossible una hipotètica presència dels tricolors a la Copa del Rei, que es farà a Gran Canària al febrer, tot i que des del club en cap moment s’ha arribat a posar com a objectiu. La part positiva de la nit va ser el vessant solidari del Poliesportiu, primer amb la recollida de joguines prèvia, i després amb la pluja de peluixos que hi va haver al descans per col·laborar amb la campanya de recollida de joguines de Càritas i RTVA.