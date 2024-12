Vicky Jiménez debuta a Auckland davant d’una ex Top 20 mundial

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Vicky Jiménez ja es troba a Oceania, on prepararà el primer gran repte de la temporada, la fase prèvia de l’Open d’Austràlia. Abans d’aquesta cita, però, la tennista disputarà la fase prèvia del torneig WTA 250 d’Auckland, a Nova Zelanda, on el sorteig va emparellar-la a la primera ronda amb una rival complicada, la croata Ana Konjuh. Si bé és cert que actualment és la 651 del món (Vicky Jiménez és la 156), la croata va arribar a ser la 20a el 2020. Igual que Jiménez, a més, Konjuh també va guanyar l’Open d’Austràlia júnior.

Després de la cita a Nova Zelanda, Jiménez es traslladarà cap a Melbourne per disputar la prèvia de l’Open d’Austràlia, programada entre el 6 i l’11 de gener. La tennista haurà de superar tres eliminatòries a Austràlia si vol classificar-se per primer cop a la seva carrera per al quadre principal d’un Grand Slam.