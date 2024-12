Repte d'altura al poliesportiu

El MoraBanc Andorra enceta unes festes de Nadal amb un repte ben exigent en rebre aquesta nit La Laguna Tenerife al Poliesportiu (20.45 hores) en el primer dels tres partits que els de Natxo Lezkano hauran de disputar en vuit dies, comptant el duel a Bilbao del dia 2 i la visita del Breogán al país de dissabte 4 de gener. I els tricolors hauran d’afrontar aquest inici de trilogia llastats per les baixes, amb les absències ja confirmades per a aquesta nit de Shannon Evans, Rafa Luz i Nacho Llovet. La part positiva és que Jerrick Harding, que es va perdre el matx de la setmana passada al Palau Blaugrana a causa d’unes molèsties, tornarà avui a l’equip i estarà disponible per al tècnic basc. Per si tot això fos poc, al davant hi haurà un dels millors equips de la lliga, amb un dels atacs més fiables de la competició, amb els millors percentatges en tirs de dos i tirs lliures, i el quart millor pel que fa a tirs de tres (classificació que lidera el MoraBanc). El club, a més, va anunciar el cinquè sold out de la temporada i es preveu un ambient de gala al Poliesportiu.

“Estem competint molt bé molt de temps, però de vegades no tot el partit” Natxo Lezkano, Entrenador del MoraBanc



Sobre el duel contra el conjunt canari, el tècnic, Natxo Lezkano, va assenyalar que “fa moltes temporades que són a dalt, tenen una qualitat altíssima i és l’equip que millor juga a mitja pista de la lliga”, a més d’afegir que “té uns grans resultats, és un equip que sempre et porta on vol portar-te i sempre juga al ritme que vol jugar”. Entrant en detall, l’entrenador tricolor va destacar que “tenen uns bases excel·lents que connecten molt bé amb els interiors, i a fora hi ha tiradors excel·lents”, a més de cloure que “ho tenen tot per fer el joc que volen fer, l’executen a la perfecció i són un equip molt difícil de batre al ritme que volen jugar”.

“Estem treballant per fer un bon pla de partit per intentar executar-lo de la millor manera possible” Ben Lammers, Jugador del MoraBanc



Lezkano també va referir-se al seu equip i va destacar que “estem competint molt bé molt de temps, però de vegades no tot el partit, i això en aquesta lliga penalitza, perquè t’arriba un equip com el Barça l’altre dia i en deu minuts destrueix tot el que has fet en 30 minuts”, a més d’agregar que “hem d’intentar no tenir gaires alts i baixos. En els partits sempre hi ha parcials i hem d’estar preparats per rebre’ls i per fer-los nosaltres, i passi el que passi estar agafats al partit. A més, ells s’equivocaran molt poc i no podem esperar que s’equivoquin, sinó fer nosaltres el que hem de fer i cometre el mínim d’errades possibles”. Per últim, el tècnic també va referir-se a l’afició després del cinquè no hi ha bitllets del curs, i va afirmar que “estem encantats de tenir el suport de la nostra gent i veurem si som capaços d’oferir-los un bon espectacle”.

També va parlar del duel Ben Lammers, que va afirmar que “estem treballant per fer un bon pla de partit per intentar executar-lo de la millor manera possible”, i va agregar que “són dels millors atacs de la lliga i tenen moltes opcions”.

Pavelló Poliesportiu d'AndorraFernando Galindo