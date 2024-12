El MoraBanc perd davant del Tenerife (83-92)

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha patit la vuitena derrota de la temporada després de caure per 83-92 davant del La Laguna Tenerife i sumar el quart partit perdut al Poliesportiu de manera consecutiva. Els de Lezkano han anat en tot moment a remolc, arribant a perdre per 14 punts a la primera meitat, i la reacció de la segona ha estat insuficient per capgirar el marcador.

El duel ha arrencat amb igualtat, però amb els tricolors agafant una primera diferència (11-7) després d’un 4-0 de parcial, però l’entrada de Marcelinho Huertas ha donat aire als visitants, que encara n’han agafat més amb la irrupció de Kramer i els seus 12 punts en el primer quart que han dut al Tenerife a tancar el primer quart amb la màxima diferència 18-25. Els visitants han seguit obrint forat fins al +10, primer amb el 20-30 i el +13 amb el 27-40, obligant a Lezkano a aturar el partit. Però liderats per Harding i Chougkaz, els tricolors han pogut reaccionar i amb un bon final de quart s’han acostat a sis punts al descans (44-50), just abans que el Poliesportiu tornés a mostrar la seva vessant més solidària amb la pluja de peluixos al descans per col·laborar amb la recollida de joguines de Càritas i RTVA.

A la represa, els tricolors s’han arribat a situar a només dos punts, però un 0-5 parcial visitant ha tornat a donar-los un cert respir (50-58).

El MoraBanc concedia moltes segones oportunitats en el rebot, però en atac responia amb bons minuts de Radicevic i Chougkaz per posar-se 59-62. De fet, els tricolors han arribat a tenir l’opció de capgirar el marcador, però no ho han fet, si no que els visitants han tornat a obrir un petit forat de sis punts (66-72) abans de l’últim quart. El MoraBanc no es desenganxava del partit en cap moment, però tampoc acabava de fer el pas decisiu per situar-se per davant, mentre que els visitants, quan el més calent era a l’aigüera, han acabat mostrant-se amb el cap més fred per tancar el partit amb el 83-92.

Els tricolors tindran ara uns dies per preparar la doble jornada de la setmana vinent amb la visita a Bilbao del dijous, i el duel a casa davant del Breogán de dissabte vinent.

FITXA TÈCNICA:

MORABANC ANDORRA 83: Radicevic, Harding, Chumi O., Chougkaz, Lammers –cinc inicial– Bassas, Okoye, Doumbouya, Dos Anjos, Kuric, Olumuyiwa.

LA LAGUNA TENERIFE 92: Fitipaldo, Kramer, Scrubb, Doornekamp, Guerra –cinc inicial– Marcelinho, Shermadini, Sastre, Abromaitis, Diop.

PARCIALS: 18-25 (10’); 44-50 (20’); 66-72 (30’), 83-92 (40’).

ÀRBITRES: Rafael Serrano, Vicente Martínez Silla i Fabio Fernández.

ELIMINATS: Sense.

PISTA: Poliesportiu d’Andorra, 3.264 espectadors.