Caminal, encoratjada amb l’inici de temporada

Jordina Caminal va mostrar-se encoratjada per l’inici de temporada, en què ja ha pogut puntuar en tres de les quatre curses de la Copa d’Europa que ha disputat. A més, en aquest principi de curs la velocista va endur-se el triomf a la general de supergegant de la Copa de Sud-amèrica, i també va ser segona a la disciplina de descens, uns resultats que confirmen les bones sensacions.

“Ara mateix em trobo en un gran nivell d’esquí i poder-ho demostrar a les curses em fan sentir molt contenta”, va assenyalar Caminal, que va agregar que “sempre m’ha costat una mica més a les curses treure el bon nivell mostrat als entrenaments, i poder-ho fer a les primeres Copes d’Europa em dona un punt de confiança que és el que m’acaba de faltar per fer millors resultats, perquè ara estic en un bon moment de la meva carrera”. Tot i aquests bons resultats, no vol fer un salt precipitat a la Copa del Món, i va assegurar que “havíem d’anar a Saint Moritz el cap de setmana passat, però vam decidir que era millor seguir a la Copa d’Europa, construint confiança i el nivell per poder ser competitiva quan faci el salt a la Copa del Món”, i va cloure que “ara volem seguir amb la mateixa dinàmica i continuar puntuant a la Copa d’Europa, perquè l’objectiu enguany és estar al davant a la classificació general”.