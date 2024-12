Victòria del CTT Valls del Nord davant del Portell

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El CTT Valls del Nord va imposar-se al CTT Portell per 4 a 2 i es manté com a líder del seu grup de la Primera Divisió de la lliga provincial catalana. Els tricolors, amb l’equip format per Carles Gayà, Gerard Buenache i Xavier Martínez, van fiançar amb el triomf el lideratge, que comparteixen amb el CTT Agramunt.

D’altra banda, diversos jugadors del club van participar en entrenaments específics de nivell de cara al Campionat de Catalunya, que es farà a Reus. Carles Gayà, Aleix Álvarez, Yftach Shai i els germans Alexis, Octavio i Marcos Castillejo, van ser els integrants de l’entitat que van ser als entrenaments.