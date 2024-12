La jutgessa del ‘cas Supercopa’ declina citar Piqué a declarar

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La jutgessa Delia Rodrigo, que investiga a Espanya l’anomenat cas Supercopa sobre presumptes irregularitats a la Federació Espanyola, va rebutjar citar a declarar Gerard Piqué sobre l’ascens de l’FC Andorra a Segona Divisió B per “no tenir relació en aquest moment processal amb la causa”, segons van informar ahir mitjans del país veí. L’acusació popular, liderada per l’Associació Transparència i Democràcia, havia demanat la compareixença del màxim accionista de l’entitat tricolor, així com de l’empresari i anterior propietari del Zamora CF, Víctor de Aldama, involucrat en el cas Koldo de presumpta corrupció política, una petició que va ser desestimada.