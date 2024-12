Irineu Esteve i Gina del Rio inicien demà el Tour de Ski

Irineu Esteve i Gina del Rio disputaran a partir de demà el Tour de Ski d’esquí de fons, una de les cites clàssiques de cada hivern en la modalitat d’esquí nòrdic, que enguany canvia de format i es farà íntegrament a Itàlia. En el cas de Del Rio només disputarà les dues primeres curses, que es fan demà i dissabte, mentre que Esteve farà el Tour sencer entre demà i el dia 5 amb les set proves que componen el calendari. El Tour de Ski ha estat sempre una de les proves preferides d’Esteve, en què ha assolit bons resultats tant a les generals com, especialment, a la pujada final, on ha estat sisè, vuitè, novè o tretzè.

Sobre la seva participació a Itàlia, el fondista va assenyalar que “la veritat és que m’agrada bastant, han canviat de format i m’agrada més que l’any passat, però les ubicacions, no tant. Tot i això, crec que és un bon Tour de Ski”, mentre que sobre com arriba, va afirmar que “esperava haver arribat una mica millor, però encara queda algun dia i crec que hi podem arribar bé”. Després de no poder competir-hi l’any passat pels problemes a l’esquena, l’esquiador va afirmar que “serà començar una altra vegada de nou perquè l’any passat no vaig poder-lo fer”, mentre que preguntat pels objectius, va assenyalar que “a veure si podem estar a la general dintre del Top 15 o Top 20”. El Tour de Ski arrencarà, com és habitual, amb un esprint, i Esteve és conscient que “segurament perdrem força temps”, però va afegir que “el segon i tercer dia, sobretot el tercer, crec que es faran diferències importants, i el tercer és dels més importants de tots i hauríem d’estar al davant de cara a la general”.

Gina del Rio afronta aquest Tour de Ski d’una manera completament diferent de la del seu company, ja que serà la seva estrena i només farà les dues primeres curses “per provar a veure com va en aquesta nova categoria”, ja que “és complicat poder aguantar tot el Tour el primer any i volem anar a poc a poc”. De fet, per això mateix Del Rio no va voler imposar-se cap objectiu i va assenyalar que “el que vull és anar a provar-me i a veure com és la cursa”, a més de cloure que “vull fer-ho el millor possible, però sense expectatives perquè tot és nou per a mi”. Després de l’esprint i els 15 quilòmetres clàssics amb mass start que obriran el Tour de Ski, Del Rio es desplaçarà a Alemanya per disputar una nova prova de la Copa d’Europa, circuit on ja ha sumat dos podis en les dues curses que ha disputat enguany (un primer i un tercer lloc), en el circuit que està alternant enguany amb la Copa del Món.

INICI DE CURS POSITIU

Més enllà del Tour de Ski, Irineu Esteve va fer una valoració positiva d’aquest inici de temporada, en què ha sumat tres Top 25 a la Copa del Món després d’haver pogut reaparèixer un cop superada la lesió. “Crec que són bons resultats, sobretot perquè el dorsal ens perjudicava una mica”, va assenyalar l’esquiador, a més d’afegir que “és cert que podíem esperar haver estat una mica millor, però crec que és acceptable i notable, tot i que hem d’acabar de perfilar alguna cosa més perquè crec que podem estar un pèl més endavant”. Esteve també va referir-se a com està anant l’experiència amb el Team Aker Daehli (l’equip noruec amb el qual entrena ja des de la temporada passada) i va manifestar que “sempre hi ha coses a millorar, però està anant molt bé i estic molt content”. A més, va agregar que “els entrenadors m’agraden molt, m’estic adaptant encara, però crec que és un bon progrés”.

També va referir-se a l’inici de temporada Gina del Rio, que enguany ha fet el salt a sènior i ja suma alguns podis (dos en Copa d’Europa i dos en curses FIS), i va destacar que “estic contenta, la veritat és que anem amb zero expectatives perquè és una categoria nova i hem d’acabar d’integrar-nos el millor possible”, a més de cloure que “tot sempre és millorable, però jo no podria demanar més d’aquest any, estic molt contenta amb els resultats, amb tot l’equip i orgullosa amb el que estem fent”.