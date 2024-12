La federació busca voluntaris tècnics per als Jocs del 2025

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La Federació Andorrana de Judo va fer una crida a les xarxes socials per buscar voluntaris tècnics per als Jocs dels Petits Estats que es faran el maig vinent al país. Segons la publicació, la federació necessita voluntaris per al pesatge, per al control de judogis (en aquest cas fa falta titulació d’àrbitre), per a la gestió de taules i marcadors (amb titulació de comissari esportiu), per a l’acompanyament de competidors al tatami, per al pilotatge de càmeres i per a l’assistència administrativa.

La data límit per inscriure’s és el 6 de gener i els interessats han d’enviar un correu a federacio.judo@fandjudo.ad, amb les dades personals i les talles de roba i calçat.