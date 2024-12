El desè Champions for Unicef destinarà la recaptació a Madagascar

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Champions for Unicef, que organitzen conjuntament l’Unicef i el MoraBanc Andorra, celebrarà dilluns vinent la desena edició i destinarà la recaptació aconseguida al projecte que l’organització desenvolupa a Madagascar. Es tracta d’una iniciativa de canvi climàtic a Androy, una zona especialment castigada per les sequeres, que aprofita l’energia solar per tractar l’aigua destinada a escoles i centres mèdics, millorant així les condicions de vida de moltes de les famílies que viuen en aquella zona.

L’esdeveniment solidari es farà dilluns vinent al pavelló del Prat Gran d’Escaldes-Engordany, i com és habitual hi haurà dos partits. El primer, a les 19.00 hores, tindrà com a jugadors persones destacades de la vida política i civil del país, mentre que una hora després es disputarà el matx que comptarà amb diferents esportistes d’altres disciplines tant del país com residents com a protagonistes. Les entrades per assistir a Champions for Unicef estan des d’ahir a la venda al lloc web del MoraBanc Andorra a un preu de deu euros, i també es podran adquirir dilluns a les taquilles del Prat Gran d’Escaldes-Engordany.