El MoraBanc vol evitar les faltes d’intensitat i energia temporals

El MoraBanc Andorra va tancar la dotzena jornada de l’ACB en el dotzè lloc, amb cinc victòries i set derrotes, amb un triomf de marge respecte als llocs de descens i a dos de les posicions que donen accés a la Copa del Rei. Mentre els tricolors segueixen mirant a la infermeria pendents d’Evans, Harding, Rafa Luz i Llovet, un dels objectius és evitar les desconnexions que acaben costant partits.

“Si volem guanyar aquests partits hem de reduir l’anotació del rival”

Ferran Bassas, Base del MoraBanc Andorra



“Ens hem ensorrat en un moment que era on més ens havíem d’unir”

Chumi Ortega, Aler del MoraBanc Andorra





En aquest sentit, el base Ferran Bassas va assenyalar després de la derrota al Palau Blaugrana que “hem tingut alguns moments de falta d’intensitat i falta d’energia que no ens poden passar, i després alguns moments de desconnexió i errors defensius que no ens podem permetre”, a més d’afegir que “si volem guanyar aquesta mena de partits hem de ser capaços de reduir l’anotació del rival”. Sobre la derrota a Barcelona, Chumi Ortega va destacar que “ens hem ensorrat en un moment que era on més ens havíem d’unir i jugar més com a equip, i no intentar entrar al partit amb cadascú fent la guerra per la seva banda”.