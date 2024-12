La federació clou el 2024 amb resultats esportius excel·lents

La Federació Andorrana d’Esquí (FAE) va tancar un històric 2024 amb l’habitual trobada de Nadal, que va aplegar esportistes, entrenadors i membres de la junta directiva al Tarter, en un acte per fer balanç d’un any per emmarcar i que ha proporcionat els millors resultats de la història de la federació. Amb Joan Verdú i la segona posició al gegant de les finals de la Copa del Món a Saalbach (Àustria), les tres medalles (un or, una plata i un bronze) aconseguides per Gina del Rio al Mundial júnior d’esquí de fons a Eslovènia o la millora dels joves, els responsables de l’ens federatiu van fer una valoració més que positiva de l’any que ja acaba.

“Estem molt satisfets amb totes les disciplines”, va assenyalar el president, Pepi Pintat, a més d’afegir que “s’està fent un bon treball i hi ha un bon equip d’entrenadors i d’atletes molt motivats”. En la mateixa línia, el gerent de la FAE, Carles Visa, va afirmar que “estem molt contents, l’objectiu que perseguim és intentar anar posicionant corredors dintre de la Copa del Món, i per poder fer-ho s’han d’anar obtenint bons resultats en altres competicions, com la Copa d’Europa”. A més, va destacar que “en general s’està treballant molt bé, tant a nivell dels EEBE (Esquí Estudi Batxillerat Esportiu), que estan enviant corredors als equips nacionals molt ben preparats, com a la resta dels equips”.

“Estem molt satisfets amb totes les disciplines, s’està fent un bon treball i hi ha un bon equip”

Pepi Pintat, President de la FAE



“L’objectiu que perseguim és anar posicionant corredors a la Copa del Món”

Carles Visa, Gerent de la FAE



L’esquí alpí és, evidentment, el principal reclam de la federació, però cada cop s’està diversificant més també cap a la resta de modalitats, com va destacar Visa. “Som una de les federacions més petites de la FIS i tenim corredors punters no tan sols en alpí, també en fons o paralpí, i d’aquí a poc hi unirem també el freeride, amb gent destacada com Joan Aracil”, va expressar, a més de declarar que “és destacable que en un país tan petit tinguem tants corredors. Hem de seguir perquè no pari i que cada any en puguin anar sortint”.

“Tinc més ganes que mai perquè veig que estem a un nivell boníssim” Joan Verdú, Esquiador



La punta de llança de la FAE durant aquest any va tornar a ser Joan Verdú, de qui Pepi Pintat va dir que és el “referent”, i que va tancar un any pràcticament immillorable, que “seria únicament millorable pel que fa a lesions”, segons va afirmar l’esquiador, que va agregar que “tinc uns alts i baixos brutals i això em trenca constantment la consistència i la regularitat, ja que és molt difícil venir d’una lesió a encarar una Copa del Món en l’àmbit mental quan la resta ja va a ritme de carrera i va llançat”. I tot i l’excel·lent 2024, l’esquiador encara no en té prou i va destacar que “crec que estic esquiant més de pressa que mai” i que “tinc més ganes que mai perquè veig que estem a un nivell boníssim i podem aconseguir tot el que desitgem i ens plantegem”.

REPTES DE FUTUR

La FAE treballa en diversos reptes de futur, com ara l’aspecte econòmic i de patrocinis, en un moment en què l’esquí cada cop és més car. “Anem picant pedra, no parem de buscar patrocinis i Govern ens ajuda molt”, va assenyalar Pintat al Diari, i va cloure que “hem d’acompanyar les famílies perquè l’esport no els costi el que els costa, perquè l’esquí és caríssim”.