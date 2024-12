Conveni de col·laboració entre la FAF i Andorra la Vella

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El comú d’Andorra la Vella va renovar la gespa artificial del minicamp de futbol que hi ha a l’Estadi Comunal fruit d’un nou conveni de col·laboració amb la Federació Andorrana de Futbol per als dos pròxims anys. Aquest acord també inclou que hi hagi altres contraprestacions, com ara que la capital impulsi la visibilitat dels partits que les diverses seleccions nacionals disputin a la parròquia.

A més, el conveni signat per les dues parts també preveu que la FAF faciliti material per a les instal·lacions esportives comunals, com, per exemple, porteries per al minicamp de futbol de l’Estadi Comunal o per al pavelló del centre esportiu dels Serradells.