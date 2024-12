6,2 milions en drets televisius a l’Andorra

L’FC Andorra va ingressar 6,27 milions d’euros la temporada passada en concepte de drets televisius, sent la 12a entitat que el curs 2023-2024 va disputar la Lliga Hypermotion amb una major quantitat aconseguida. Així es desprèn de les dades fetes públiques per LaLiga, que especifiquen que Espanyol (26,31 milions), Elx (20,44) i Valladolid (18,41) van ser els clubs que més diners van obtenir el curs passat pel concepte de drets televisius, ja que als ingressos ordinaris s’hi ha d’afegir el fons de compensació pel descens després d’haver baixat de Primera Divisió. A més d’aquests clubs capdavanters, que van veure augmentats els seus ingressos per l’ajuda al descens, el Top 5 van completar-lo Llevant i Saragossa, amb 7,82 i 7,22 milions, respectivament. A la part baixa, l’Eldenc va ser qui menys va ingressar, amb 5,17 milions, just per darrere d’Alcorcón (5,26), Amorebieta (5,27) i Vila-real B (5,37).

En el cas de l’entitat tricolor, els 6,27 milions de la temporada 2023-2024 van suposar un increment de gairebé un milió respecte a la campanya 2022-2023, la primera al futbol professional, ja que en aquell curs l’FC Andorra va rebre 5,40 milions d’euros procedents de la televisió. Aquest augment s’explica per la setena posició que l’equip dirigit llavors per Eder Sarabia va assolir el curs 2022-2023, i és que una part d’aquests ingressos s’estableixen en funció de la classificació esportiva del curs anterior. El 70% de l’import destinat als clubs de Segona Divisió (147 milions el curs passat) es reparteix a parts iguals entre els 22 equips del campionat, un 15% s’entrega en concepte d’implantació social, taquilles i abonaments dels anys anteriors i generació de recursos per la comercialització de les retransmissions televisives, i el 15% restant és el que va en funció dels mèrits esportius, i la setena plaça assolida pels tricolors el curs 2022-2023 va suposar un extra per a l’entitat.

Part d’aquests 6,27 milions (un 2,5% cada club) es destina a un fons de compensació de LaLiga perquè se’n beneficiïn els equips que perden la categoria. Aquest és el cas de l’FC Andorra, que després d’haver baixat a Primera RFEF tindrà enguany un extra d’uns 1,25 milions d’euros corresponents a aquest fons. Un pessic important per la diferència d’ingressos entre categories.