Nani Roma, primer guanyador a les GSeries

El dakarià Nani Roma va endur-se la victòria a la primera jornada de les Andbank GSeries en Giand, la categoria reina, després d’imposar-se a Sito Español i a Albert Llovera.

El pilot català va ser el més ràpid tant a la qualificatòria com a la final A, fet que li va valer el triomf general amb 40 punts, el màxim possible. Español, segon amb 38 punts, va ser segon a la qualy i primer a la final B, i Llovera, tercer amb 32 punts, va acabar tercer a la qualificació i segon a la final A.

Pel que fa a la resta de curses, Marc Batlle va endur-se el triomf en Speed Car, la nova categoria que s’estrena en aquesta edició de les GSeries, després d’imposar-se a Borja González i Ares Lahoz. A més, en el Clio Ice Trophy la victòria va ser per al francès Charlie Freard, al davant d’Antonio Otero i de Baptiste Panissie, i en Side by Side el també gal Maxime Emery va vèncer, seguit per Nacho Gómez i Jesús Cucharrera.

L’estrena de les Andbank GSeries va comptar amb una cinquantena de participants, i la competició tornarà el dissabte 11 de gener.