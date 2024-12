El MoraBanc es fon al Palau Blaugrana

Publicat per Ivan Álvarez Barcelona -enviat especial-

Verificat per Creat: Actualitzat:

Contra el Barça, i molt més al Palau, qualsevol errada es paga cara. Si són 23 les pèrdues, no es protegeix l’anella, s’abaixa la guàrdia en moments clau i si no tens alguns dels jugadors amb més punts a les mans per culpa de les lesions, l’únic desenllaç possible és la immolació. El MoraBanc es va quedar sense arguments per competir contra el conjunt blaugrana quan, entrat el tercer quart i amb el pols ben viu, se li van fondre els ploms fins a convertir-se en cendres (105-79).