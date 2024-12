L'FC Andorra tanca l'any guanyant l'Amorebieta

L’FC Andorra va recuperar el somriure amb la victòria per 2-0 davant de l’Amorebieta per tancar l’any. Després del pas enrere de la setmana anterior a Balaídos contra el filial del Celta, especialment a nivell de joc més enllà del mal resultat, els tricolors necessitaven una victòria davant del conjunt basc per esvair dubtes i poder tenir unes festes tranquil·les. I és que encara que el rival d’ahir fos el cuer de la categoria, els homes de Ferran Costa necessitaven reivindicar-se, i així van fer-ho, quallant un bon partit, i amb un marcador que va acabar sent fins i tot curt per moments. A més, els tricolors, amb la victòria, van tancar l’any en posicions de play-off.

Més enllà d’uns primers minuts de tempteig, el domini va ser en tot moment tricolor, tant pel que fa al joc com a les ocasions. Álvaro Martín va tenir la primera als deu minuts amb un intent de vaselina que el porter visitant va treure, i a la segona l’FC Andorra ja no va fallar i Lautaro va avançar els de Ferran Costa amb un tir des de la frontal després d’una bona recuperació de Josep Cerdà en què els jugadors de l’Amorebieta van demanar falta. Álvaro Peña va tenir el segon, i just després els bascos van estar a punt d’empatar en pràcticament l’única arribada, però el tir de Selma després d’un bon contracop, va estavellar-se al pal. Tot i l’ensurt, l’FC Andorra va seguir buscant el gol, i va estar a punt de tenir-lo, primer amb Alende i després amb Bomba, però el marcador ja no es va tornar a moure abans del descans.

A la represa, va ser l’FC Andorra qui va tornar a sortir millor, i Álvaro Martín va tenir el segon als tres minuts, tot i que va rematar massa tou amb el cap quan ho tenia tot per marcar. L’Amorebieta, força fluix tot el partit, va intentar apujar línies a la recerca de l’empat, però els tricolors van ser els que van tenir la més clara amb una passada de la mort cap a Manu Nieto, que va acabar refusant la defensa quan el davanter andalús ho tenia tot per anotar. El segon va acabar arribant al quart d’hora de la segona meitat amb un Lautaro molt dinàmic i endollat tot el partit, que va fer una jugada d’extrem per la dreta i una passada de la mort cap enrere, on va arribar Josep Cerdà de la part posterior per superar Marino i fer el 2-0. Els de Ferran Costa no van conformar-se amb el segon, i van seguir collant mentre buscaven la sentència definitiva. Però no va acabar arribant, i no per falta d’insistència, com en una doble oportunitat de Casadesús i Lautaro que va treure el porter, o amb una ocasió d’Almpanis, que va enviar la pilota gairebé a la CG1 quan ho tenia tot per marcar i fer el tercer. Al final, el marcador ja no es va tornar a moure, i Ferran Costa va aprofitar el tram final per donar descans a alguns jugadors, i per donar minuts a Martí Vilà, que va reaparèixer després de lesionar-se a principis d’octubre davant del Reial Unión.

La competició s’atura ara prop de 20 dies per als homes de Ferran Costa, i no tornaran a l’acció fins passat Reis, quan es reprengui la competició de Primera RFEF amb la visita a l’Arenteiro gallec, programada per al divendres 10 de gener a les 20.30 h.