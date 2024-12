Una errada deixa fora Verdú a Itàlia

Joan Verdú no va poder completar la primera mànega a la Copa del Món de gegant d’Alta Badia (Itàlia), després de cometre un error a la part final del traçat i quedar fora de competició. L’esquiador arrencava amb el dorsal 11, i va fer un bon inici. De fet, va marcar el millor registre dels 67 participants en el primer parcial. Al segon tram cronometrat, Verdú va fer una petita errada, però malgrat tot seguia en cursa a 0”18 del millor temps, i va ser ja al tram final de la baixada quan va cometre un petit interior que va fer que se saltés una porta i que acabés quedant fora de la competició.

Després de la cursa, Verdú va assenyalar que “el plantejament aquest matí era molt clar, tenia molt clar que puc anar rapidíssim i avui me la volia jugar”, a més d’afegir que “és veritat que la pista estava bastant trencada, pel dorsal 11 que tenia, i això m’ha sorprès una mica”. L’esquiador va destacar que “tot i així, he fet el millor temps a dalt, amb la pista molt pitjor, la part intermèdia molt, molt bé, i després he fet un petit error d’interior, no me n’he adonat i ja era fora”. A més, va afegir que “és una llàstima, perquè el nivell que estic demostrant és molt elevat. Aquesta pista m’agrada molt per intentar fer aquí una gran performance”. Finalment, va cloure que “no ha pogut ser, però busquem-hi la part positiva: estic esquiant a un nivell altíssim, he de polir un parell de cosetes i sortiran tots els resultats de cop”.

Joan Verdú, Esquiador



La cursa va acabar amb victòria del suís Marco Odermatt, que va imposar-se per 0”85 al francès Leo Anguenot, i per 0”88 al noruec Alexander Steen Olsen, que va tancar el podi. Tot i no haver pogut sumar ahir i haver-se perdut la primera cursa per lesió, Verdú segueix al top 25 de la general amb la 21a posició i 52 punts, una plaça que li permetria classificar-se per a les finals de la Copa del Món. La general de gegant del circuit mundial l’encapçala Marco Odermatt.

La següent cita de la Copa del Món en la modalitat de gegant serà ja l’any vinent, amb la cursa d’Adelboden (Suïssa) el dissabte 11 de gener.