El VPC suma una solvent victòria per tancar l’any

Publicat per Ivan Álvarez Encamp Verificat per Creat: Actualitzat:

Gran i efectiu partit del VPC per tancar l’any natural a la Divisió d’Honor B espanyola. El quinze de Dani Raya va signar un partit esplèndid en atac i va derrotar el Toro RC de Mallorca per 41 a 3, un triomf que els permet seguir a la zona noble de la classificació. Els tricolors van anar per feina des del principi –es va arribar al descans amb un 17 a 3– i els assajos de Luvo Bazi, Kanth i Pep Arasanz i un cop de càstig i dues transformacions de Gandini van deixar el marcador ja molt coll avall. El Toro va maquillar el resultat amb un cop de càstig, però dos assajos de Juampi Minuzzi i d’Hugo Llata i una nova transformació de Gandini van deixar el partit mig resolt. El VPC va tenir sempre el duel molt controlat i Fede Aguiar, amb un assaig, i una altra conversió de Ramiro Gandini van deixar el marcador definitiu. El VPC és ara segon amb 27 punts i reprendrà la competició el 12 de gener, amb la visita al camp de l’RC L’Hospitalet, en partit corresponent a la jornada 9.