Un MoraBanc sense complexos vol assaltar el Palau

Més enllà dels vaivens, de les victòries i les derrotes, el MoraBanc Andorra aspira a no desviar-se mai del seu màxim, d’un leitmotiv que el vestidor i el tècnic tricolor, Natxo Lezkano, repeteix com un mantra: vol un equip que sempre sigui fidel al seu propi estil. Demà contra el Barça al Palau Blaugrana (17.00) no serà una excepció, i després de la injecció de moral que va suposar el darrer triomf al Nou Cogost de Manresa –allà on encara ningú no havia guanyat–, el MoraBanc està disposat a posar contra les cordes l’equip blaugrana. Un conjunt, el dirigit per Joan Peñarroya, immers en molts dubtes, una irregularitat inopinada –8è amb un balanç de sis victòries i cinc derrotes– i que arriba de jugar dos partits entre setmana d’Eurolliga.

“Mai no és bon moment per jugar contra el Barça i menys a la seva pista”, va introduir Natxo Lezkano, que va afegir que aquest “és sempre un partit atractiu, dels que tots volem jugar i que, a més, són bones notícies si ho podem fer”. L’entrenador tricolor va subratllar que “no cal dramatitzar amb els moments dels equips i tampoc crec que ells estiguin tan malament com diuen. Sempre cal tenir molt de respecte i ara encara més”. La temporada passada, el MoraBanc va estar ben a prop de fer saltar la banca al Palau Blaugrana, però, tenint en compte que ha passat més d’un any i que els contextos són ben diferents, Lezkano només troba una lliçó que cal aprendre, la de saber que l’equip pot ser competitiu en qualsevol pista: “Hem guanyat a Manresa, hem guanyat en una pista difícil com és la de Baskonia, però també sabem que podem perdre a casa i caure contra qualsevol rival si no estem al 100%. Hem de veure el partit contra el Barça com una oportunitat d’anar-hi, de gaudir, de fer un bon bàsquet i d’intentar guanyar perquè, evidentment, es pot guanyar”, va asseverar. Poques coses es poden dir d’un transatlàntic com el blaugrana, un equip molt físic i amb un bon grapat dels millors talents individuals de l’Eurolliga. “Si et poses a enumerar els jugadors, són tots boníssims: Punter, Abrines, Anderson, Vesely, Satoransky, Núñez... No és qüestió de destacar jugadors, sinó el joc de l’equip. Juntament amb Tenerife, té el millor joc cinc contra cinc de la lliga. Té moltes possibilitats, jugadors molt polivalents i, a banda d’un joc coral espectacular, individualment són boníssims”, va detallar Lezkano. Per intentar profanar el Palau i superar el Barça, el tècnic del MoraBanc creu que l’equip “ha de reafirmar una mica la seva identitat i la nostra manera de jugar, que la tenim molt clara, i això ens treu qualsevol indici de dubte que podríem tenir, i així jugarem contra qui sigui”.

FC Barcelona-MoraBanc Andorra

EL RETORN DE LAMMERS

Ben Lammers serà la gran novetat de l’equip tricolor i Shannon Evans, finalment, no ha viatjat al mantenir les molèsties musculars, per a un partit que serà especial per a Kyle Kuric. L’aler del MoraBanc va explicar que “a mesura que anem recuperant peces estic convençut que podem competir contra qualsevol” i, sobre el Barça, que “sempre és difícil guanyar allà, tenen molt bon equip. Si juguem amb duresa i com un equip, tindrem opcions”.