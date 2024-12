El MoraBanc perd al Palau Blaugrana (105-79)

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

El MoraBanc Andorra ha patit la setena derrota de la temporada després de caure per 105-79 al Palau Blaugrana en un duel amb altibaixos, i en què els tricolors han estat vius fins al final del tercer quart. Després d’un molt bon inici i arribar a guanyar per 11 punts al segon període, un parcial ha tornat a posar al Barça per davant, igual que ha acabat passant després a la represa, quan els tricolors s’acostaven i un nou parcial blaugrana ha acabat sentenciant el partit. Al tram final, els tricolors s’han deixat anar i han acabat caient per una diferència considerable. Dos Anjos, amb 12 punts, 5 rebots i 16 de valoració ha estat el millor jugador del MoraBanc, i Ferran Bassas ha estat el màxim anotador tricolor amb 15 punts en un duel en què no ha pogut jugar Harding, amb molèsties després de l’anterior duel davant del Manresa. Tampoc han pogut jugar Evans i Llovet, i Rafa Luz s’ha hagut de retirar del parquet amb problemes físics.

Els tricolors han tingut un bon inici, manant en tot moment al marcador, amb un bon joc i bons percentatges d’encert, especialment d’un Bassas endollat a la seva reaparició. El MoraBanc, però, patia en el rebot, i això ho ha aprofitat el Barça per tancar el primer quart 17-23. Els homes de Natxo Lezkano han seguit mostrant una molt bona versió, arribant a marxar 11 amunt (22-33) a l’equador del segon quart després d’un 2+1 de Chumi Ortega, però a partir d’aquí, els ploms s’han fos, i un 11-0 de parcial blaugrana ha empatat el partit. El duel ha entrat en un intercanvi de cops amb el MoraBanc aguantant, però un nou tram final amb dues pèrdues consecutives han donat sis punts de marge als catalans al descans (47-41).

A la represa, el duel ha seguit amb un intercanvi de cops, i amb el MoraBanc enganxant-se al partit amb homes com Okoye i Doumbouya en els intents locals per trencar el matx, però els de Lekzano s’han arribat a situar a dos punts (60-58). A partir d’aquí, però, els blaugrana han tornat a prémer l’accelerador i han marxat 13 amunt amb un nou parcial d’11-0 que ha deixat el duel ja pràcticament enllestit en un tercer quart que ha finalitzat 75-62. A partir d’aquí, el Barça ha premut encara més l’accelerador conscient de la necessitat que tenia de sumar punts a l’average general per no perdre’s la Copa del Rei, i ha acabat escombrant als tricolors fins a imposar-se per 26 punts (105-79).

Els tricolors afrontaran ara un nou tram exigent de competició, primer tancant l’any dissabte vinent al Poliesporitu davant del Tenerife, i després amb dos duels en tres dies amb el partit a domicili davant del Bilbao Basket el 2 de gener, i la visita del Breogan al país el 4 de gener.

FITXA TÈCNICA:

FC BARCELONA 105: Satoransky, Punter, Anderson, Parker, Vesely –cinc inicial– Parra, Brizuela, Abrines, Hernangómez, Núñez, Sarr.

MORABANC ANDORRA 79: Luz, Bassas, Okoye, Chougkaz, Tunde –cinc inicial– Dos Anjos, Kuric, Chumi O., Chougkaz, Lammers, Radicevic,

PARCIALS: 17-23 (10’); 47-41 (20’); 75-62 (30’), 105-79 (40’).

ÀRBITRES: Carlos Peruga, Carlos Cortés i Alberto Sánchez Sixto.

ELIMINATS: Sense.

PISTA: Palau Blaugrana, 5.088 espectadors.