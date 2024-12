Lucas Pagès repeteix el 22è lloc a Pinzolo

Publicat per Redacció Pinzolo (Itàlia)

Lucas Pagès va replicar el resultat de la primera cursa i a la segona prova esprint de la Copa del Món de telemarc a Pinzolo (Itàlia) va tornar a acabar en el 22è lloc. L’andorrà va finalitzar amb un temps de 2’29”60, a 16”42 del guanyador, que de nou va ser el noruec Trym Nygaard Loeken, amb un temps final de 2’13”18. Pagès va explicar que “la primera mànega no m’ha anat gaire bé, però a la segona m’he sentit molt millor esquiant com volia. Pels pocs dies d’esquí que tinc, amb pocs entrenaments, està molt bé”. A més, va afegir que “al gegant era a prop, no gaire lluny, i a l’skating encara em queda, però estic treballant-ho”.