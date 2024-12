L’FC Andorra tanca l’any amb victòria (2-0)

Publicat per Marc Basco Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra ha tancat el 2024 amb bones sensacions després d’imposar-se a l’Amorebieta per 2-0 i sumar la setena victòria de la temporada gràcies als gols de Lautaro i Cerdà. Els tricolors han tornat a mostrar una molt bona versió després del mal partit de la passada jornada a Vigo, i clouen així l’any amb un bon regust de boca.

Els tricolors han dominat des de l’inici, tot i que sense acabar de generar gaire als primers instants, fins que als deu minuts, Álvaro Martín ha tingut el primer quan ha provat una vaselina per superar al porter en un u contra u, però Marino ha pogut evitar el gol. A la segona, però, l’FC Andorra ja no ha fallat, i Lautaro ha fet l’1-0 al quart d’hora de joc amb un xut de la frontal després d’una bona recuperació de Cerdà en què els jugadors visitants han demanat falta. Peña ha buscat el segon en una jugada assajada a la sortida d’un córner, però el que ha estat a punt d’arribar ha estat l’empat en una acció aïllada del conjunt basc, que ha recuperat una pilota en camp propi, i s’ha plantat a dins de l’àrea amb una bona transició, tot i que la rematada de Selma s’ha estavellat al pal. Però més enllà d’aquesta acció puntual, el domini i les arribades han estat locals, com en una acció d’Alende després d’una pilota morta a l’àrea que ha pogut treure el porter, o d’una rematada de Bomba a la sortida d’un córner que ha sortit fora, i el marcador ja no s’ha tornat a moure abans del descans.

A la represa els tricolors han tornat a sortir millor, i tot just als tres minuts Álvaro Martín ha tingut el segon, però la seva rematada de cap ha anat massa tova quan ho tenia tot per encarrilar la victòria. L’Amorebieta ha provat de fer un pas endavant en busca de l’empat, però el que ha acabat arribant ha estat el segon dels homes de Ferran Costa. A la primera, un defensa ha evitat la passada de la mort quan Manu Nieto estava totalment sol, però a la segona, l’FC Andorra no ha fallat, i Cerdà ha enviat a gol l’assistència de Lautaro després d’una internada per la banda. Els tricolors han seguit collant en busca del tercer, com en una doble oportunitat de Casadesús i Lautaro que ha tret el porter visitant o una d’Almpanis que ha enviat la pilota als núvols quan el més fàcil era fer gol. Ferran Costa ha aprofitat el tram final per donar alguns descansos o fer reaparèixer a Martí Vilà, i el marcador ja no s’ha tornat a moure amb el triomf tricolor per 2-0.

Els tricolors tanquen el 2024 en llocs de play-off a falta de que finalitzi la resta de la jornada, i tornaran a la competició el divendres 10 de gener visitant a l’Arenteiro gallec.

FITXA TÈCNICA

FC ANDORRA: Oier; Casadesús, Bomba, Alende, Ivan R.; Molina, Á. Peña; Cerdà. Á. Martín, Nieto; Lautaro.

AMOREBIETA: Marino; Coto, Calavera, Amelibia, Bravo; Ben Hamed, Yuste, Carbonell, Muñoz; Selma, Berto.

CANVIS: Almpanis per Cerdà (70’); Trigueros per Bomba (70’); Morán per Lautaro (75’); Clemente per Casadesús (79’) i Vilà per Ivan Rodríguez (79’) -FC Andorra-; Kaxe per Selma (67’); Á. Marín per Muñoz (67’); Aurtenetxe per Yuste (75’) i Iker Reka per Berto (87’) -Amorebieta-.

GOLS: 1-0, Lautaro (14’); 2-0, Cerdà (57’).

ÀRBITRE: Juan Antonio Campos Salinas (Múrcia).

TARGETES: Grogues a Lautaro i Bomba -FC Andorra-; Calavera i Amelibia -Amorebieta-.

ESTADI: Estadi Nacional, 786 espectadors.