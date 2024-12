L’Andorra només pensa a superar l’Amorebieta

L’FC Andorra rep aquesta tarda l’Amorebieta a l’Estadi Nacional (15.30) amb l’objectiu de cloure el 2024 amb una victòria que li permeti tornar a les posicions de play-off i afrontar les festes amb un bon regust. Després de la derrota a Vigo, els tricolors volen refer-se i sumar un triomf que els consolidi en el grup de la zona de la part alta de la classificació.

“Hem d’afrontar el partit com si fos l’últim que juguem i molt concentrats”

Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra



El tècnic tricolor, Ferran Costa, va ser força contundent i ja va deixar clar que el triomf és innegociable davant l’Amore: “És un partit que hem d’afrontar com si fos l’últim que juguem i hem d’estar concentrats al 100% concentrats en la victòria i deixant-nos-hi tot el que ens queda d’energia”. Costa no amagava la seva determinació per aconseguir el triomf: “Aquest ha de ser l’objectiu. Hem de sortir amb el ganivet a la boca perquè no val cap altra cosa que sumar tres punts més. Tot el que no sigui això, ara mateix no té lloc”, va apuntar. L’Amorebieta de Natxo González arriba a l’enfrontament com a cuer, però ha estat capaç de puntuar en quatre dels darrers sis partits. Costa va elogiar el treball de l’equip basc i la seva capacitat de fer les coses complicades als rivals: “Tenen un entrenador experimentat i saben com posar les coses difícils. Nosaltres hem de situar el partit on volem, ser decidits i fer valer la nostra força a casa”. Preguntat si s’ha sentit qüestionat darrerament pels vaivens en els resultats, Costa va remarcar que “fa dues setmanes no era el millor entrenador del món, i ara tampoc soc el pitjor. La feina sempre hi és, i si guanyem l’Amorebieta, estarem en una posició –28 punts– per seguir lluitant per l’objectiu de pujar de categoria”. El tècnic tricolor comptarà amb els mateixos futbolistes que van caure a Balaídos, ja que amb Martí Vilà, tot i entrenar-se amb el grup, es vol ser prudent i Morgado segueix lesionat.