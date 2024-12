Joan Verdú sortirà amb el dorsal 11 a Alta Badia

Joan Verdú afronta la quarta cita de la Copa del Món de gegant, a Alta Badia (Itàlia), la tercera per a ell després de Beaver Creek (15è) i Val-d’Isère (7è). L’andorrà sortirà amb el dorsal 11. La primera mànega de la cursa serà a les 10.00 i la segona, a les 13.30 hores.

“Arribo amb molt bon feeling després de la gran carrera a Val-d’Isère i és una pista que m’agrada”

Joan Verdú, Esquiador de la FAE





Aquesta setmana, Verdú i el seu equip han estat entrenant-se a Paganella per preparar la prova italiana, en una pista d’unes característiques molt semblants a les que es trobarà avui. L’equip va arribar divendres a Alta Badia i ahir va fer un petit entrenament al matí per activar abans de la cursa d’avui. L’andorrà arriba a aquesta Copa del Món en un bon estat de forma i molt motivat després de la cursa que va fer el cap de setmana passat a Val-d’Isère, on va deixar molt bon sabor de boca per la seva actuació, que el va situar 7è amb unes condicions de neu i visibilitat molt complicades. Verdú va explicar que la Gran Risa, la pista d’Alta Badia, “és un traçat que m’agrada molt. Arribo amb molt bon feeling després de la grandíssima carrera a Val-d’Isère i és una pista que m’agrada, una pista on he fet molt bons resultats anteriorment i a la qual tinc molta confiança. Serà un gran dia i anem a totes”, va sentenciar.