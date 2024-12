Dos podis andorrans a les primeres FIS de Baqueira

Publicat per Redacció Baqueira Beret (Lleida)

Verificat per Creat: Actualitzat:

Àlvar Calvo i Bartumeu Gabriel van protagonitzar els dos podis andorrans en gegant en la primera jornada de les FIS de Baqueira. Calvo es va imposar amb 1’57”81, +1”64 sobre Bartumeu Gabriel, que va acabar segon. A la primera mànega, Calvo feia el millor temps amb 1”28 sobre Gabriel, mentre que a la segona també s’imposava per només 0”36. Al final, victòria i millora de punts FIS per a Calvo, que en fa 30.72 quan en l’actualitat té 49.31 en gegant. Tercer va ser l’espanyol Jonas Sánchez, amb +2”13. Pere Cornella va acabar 5è amb 62.27 punts i va millorar així els seus actuals 63.86, mentre que Èric Ebri va ser 8è i Pirmin Estruga, 10è. No van poder completar la segona mànega Xavi Cornella, Jan Visa i Marc Delgado i a la primera també van quedar fora sis andorrans.