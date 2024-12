Shannon Evans, baixa segura per jugar contra el Barça

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Shannon Evans serà baixa definitiva per al partit de demà contra el Barça al Palau Blaugrana. Des del club es vol mantenir certa prudència i no córrer cap risc de lesió més seriosa i, per tant, el base de Virgínia no viatjarà a Barcelona. El tècnic del MoraBanc, Natxo Lezkano, va explicar que “encara en tindrà per a uns dies. És complicat dir què té, però és un problema en un dels bessons [al soli] i hauries de preguntar-ho al cos mèdic. No té males sensacions, se sent bé, però ara mateix pensem que els jugadors han d’estar al cent per cent per poder jugar i que no hi hagi risc de lesions”. S’espera que el jugador millori els pròxims dies i encara no està descartat per jugar contra La Laguna Tenerife al Poliesportiu, el dia 28. Per altra banda, la gran novetat serà Ben Lammers, que tornarà a tenir minuts després de més de cinc setmanes de baixa.