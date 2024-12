Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Lucas Pagès va disputar la Copa del Món de Pinzolo (Itàlia), on va acabar en el 22è lloc a la cursa esprint. L’andorrà va finalitzar amb un temps de 2’38”63, a 17”60 del guanyador, el noruec Trym Nygaard Loeken (2’21”03). “He vingut per obtenir experiència, ja que no estava prevista inicialment. A veure fins on puc arribar”, va dir Pagès.