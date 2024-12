Les GSeries apugen el teló amb més de 50 pilots

El Circuit Andorra-Pas de la Casa acull aquest cap de setmana la primera jornada del calendari de les Andbank GSeries 2024-2025. Amb un nivell espectacular de pilots i una àmplia llista d’inscrits –gairebé mig centenar de diferents nacionalitats–, agrupats en les quatre categories que combina, per primera vegada, s’encetarà així la nova edició del campionat per excel·lència de curses sobre gel.

Competidors de primer nivell de diverses disciplines, com ara els dakarians Nani Roma i Albert Llovera, formaran part de la reestrena de la categoria reina del certamen (Giand), mentre que una de les grans novetats de l’edició, l’SpeedCar, arrenca amb ple de participants, igual que la Clio Ice Trophy, que aglutina, un any més, un total de 16 unitats del Renault Clio Rally5. L’andorrà Sito Español, pilot oficial d’Opel Espanya en un campionat internacional com és l’ADAC Opel Electric Rally Cup, també competirà dins d’aquest apartat, que posarà el colofó a la G1 la matinada de dissabte a diumenge, conjuntament amb l’SpeedCar, l’altra gran novetat de les Andbank GSeries 2024-2025. Els carcross desenvolupats per un preparador de la solvència i el palmarès de Delfín Lahoz s’incorporen al campionat, i ho faran amb un ple de participants en la prova inaugural d’aquest cap de setmana, a la qual s’ha inscrit Ares Lahoz, la primera dona campiona d’Espanya d’aquesta especialitat, i dos pilots menors d’edat: Óscar Fuertes i Iván Fuertes, guanyador d’una medalla d’or als FIA Motorsport Games, amb només 11 anys. També estan preparats els Side by Side, que serà la categoria encarregada d’inaugurar la competició, juntament amb els Clio Ice Trophy.