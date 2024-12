Després d’una absència de quatre anys, la Nit de l’Esport va tornar amb una esperada edició que va acollir el Poliesportiu, recuperant així una de les cites més emblemàtiques del món esportiu del país. Amb prop d’un miler d’assistents, la gala es va convertir en un homenatge als atletes més destacats de la temporada passada (2023-2024), així com a les figures que han deixat empremta en l’esport nacional. La gala també va servir per reconèixer aquells que han anunciat la seva retirada i, a més, per primer cop es van lliurar premis als esportistes de base.

“És una nit de reconeixement de totes i tots els atletes que al llarg d’aquest darrer any heu contribuït a fer més gran l’esport andorrà. I aquest reconeixement no només s’adreça als esportistes, sinó a totes les persones que amb el seu esforç al capdavant de les federacions, clubs i associacions fan una tasca fonamental i imprescindible”, va assegurar el cap de Govern, Xavier Espot. La nòmina de millors esportistes de la temporada, amb dotacions que sumaven un total de 58.500 euros, la van encapçalar Joan Verdú (22.000 euros) –que no va poder assistir a la gala en trobar-se concentrat per la Copa del Món d’Alta Badia de demà– i Mònica Dòria (16.000 euros). Els altres premiats principals van ser Nahuel Carabaña (7.000 euros), Roger Puig (7.000 euros), Ariadna Fenes (4.000 euros), Arnau Soldevila (2.500 euros) i Gina del Rio, que per la seva categoria no té cap dotació econòmica. “Aquest ha estat un any històric per a l’esport andorrà. Hem aconseguit els millors resultats globals fins a la data, amb dos atletes classificats i una finalista als Jocs Olímpics de París, podis en Copes del Món i finalistes europeus”, va destacar la ministra d’Esports, Mònica Bonell. Es van reconèixer els atletes del programa ARA que han decidit deixar la competició aquest 2024: Maeva Estevez, Axel Esteve, Àlex Iscla i Sandra Herver, així com l’expresident del Comitè Olímpic Andorrà (COA) Jaume Martí. A més, també es va reconèixer aquelles persones que han dedicat la seva vida a l’esport, tant a les federacions esportives (Gerard Riart, Josep Maria Pla, Manuel Fernàndez, i Jaume Esteve, de forma pòstuma), com a qui n’ha tingut paper destacat (Antoni Rovira, Miqui Ripoll, Josep Moral i Igor Esteve). D’altra banda, amb l’objectiu de donar suport a l’esport de base, per primer cop es va premiar els millors joves federats: Toni Cachafeiro, Nil Checa, Aina Padilla, Etna Pou, Jan de Visa, Eric Barbeitos, Lea Ancion i Max Palmitjavila. També es va reconèixer el pilot de kàrting Àlex Machado, la federació de golf, la selecció absoluta d’hoquei patins i el VPC per l’ascens.

Mònica Dòria, en un moment de la gala d’ahir al Poliesportiu.Fernando Galindo

PREMIATS JOAN VERDÚ

​22.000 euros

​

​MÒNICA DORIA

​16.000 euros



NAHUEL CARABAÑA

7.000 euros



ROGER PUIG

7.000 euros



ARIADNA FENÉS

4.000 euros



ARNAU SOLDEVILA

2.500 euros



GINA DEL RIO

Sense dotació