La selecció celebra el punt assolit a Macedònia

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El punt aconseguit a Skopje davant Macedònia ha deixat un molt bon pòsit a la selecció de futbol sala. Un empat que reflecteix el creixement del combinat tricolor i que, fins i tot, va poder tenir un gust superior. El tècnic, Talín Puyaltó, valora molt positivament la tasca de l’equip i assegura que “estem molt contents perquè els jugadors van fer un partit molt seriós. Crec que potser ha sigut el millor partit que hem fet des que hi som nosaltres, dels últims tres anys. Hem estat al partit els 40 minuts i els nanos han fet un pas endavant, que és el més important”. Puyaltó destaca que els jugadors “estan creixent, no paren de créixer, i contra Macedònia va ser un dia més per demostrar que poden. Al final, veure les cares dels nanos, alguns plorant per no haver guanyar, vol dir que és un equip ambiciós, que es veu amb capacitat de competir a aquest nivell.” Andorra reprèn el Preeuropeu amb el doble enfrontament davant dels Països Baixos al febrer, primer a Hertogenbosch el dia 1.