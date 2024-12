Mijares, fora a la segona mànega d’Ahrntal

Carla Mijares va acabar ahir a fora a la segona mànega del primer eslàlom de la Copa d’Europa d’Ahrntal (Itàlia). L’andorrana corria amb el dorsal 46 i a la primera mànega una errada a meitat de l’últim mur li feia perdre el ritme i velocitat per acabar 42a, a +2”49. A la segona, Mijares va quedar a fora i no va poder continuar.

“És una llàstima perquè estem en un punt de forma positiu, però no acabem de rematar-ho i això ens mata”

Josh Alayrach, Responsable tècnic equip femení



El responsable tècnic de l’equip nacional femení, Josh Alayrach, va lamentar que “ha estat una llàstima a la primera mànega, perquè el parcial del mig, que és el més important i el més llarg, estava entre les 30, estava la 21a, i a les últimes portes es deixa fer una mica massa i perd molta velocitat per a l’últim tram”. Per tot plegat, l’entrenador va destacar que “volíem extreure una lectura positiva després de la segona i no ha pogut ser perquè ha afrontat de forma diferent la mànega, intentant fer el que estem treballant, però li ha pogut el traçat i s’ha deixat fer una mica”. Alayrach va reconèixer que, malgrat tot, “estem en un punt de forma molt positiu, però no acabem de rematar-ho i això deixa un sabor agredolç que ens mata. Però hem de continuar picant pedra i no ens rendirem”. Avui, pròxima oportunitat, amb un segon eslàlom de Copa d’Europa, també a Ahrntal.

ÍRIA MEDINA, A ALLEGHE

D’altra banda, Alleghe (Itàlia) va acollir dos gegants FIS amb Íria Medina, de l’equip nacional femení. L’andorrana va acabar en el quart lloc en el primer gegant, mentre que en el segon va ser setena. A la primera cursa, Medina va marcar +2”30 i va finalitzar la primera mànega amb el tercer temps, a +0”82, però a la segona cometia una errada que la deixava quasi parada i perdia velocitat, clau per al resultat final. A la segona cursa, a la primera mànega se situava amb el 8è temps, amb +2”22 respecte a Alessia Guerinoni (Itàlia), que guanyava la mànega. A la segona feia el 8è crono i això la deixava al 7è lloc final, amb un temps total de 2’04”95, a 3”17 de la guanyadora, la italiana Sara Allemand (2’01”78).

CAMINAL, 11A A VEYSONNAZ

Jordina Caminal tancarà aquesta setmana amb els gegants FIS de Veysonnaz (Suïssa), on ahir va ser onzena confirmant els punts FIS de l’any passat en aquesta disciplina. A la primera mànega, l’andorrana marcava el 16è temps, a +1”71, sortint amb el dorsal 17. A la segona mànega marcava el vuitè temps de la baixada, recuperant cinc posicions, a +0”66, per ser finalment l’11a amb un crono total de 2’11”11, a 2”12 de la guanyadora, la suïssa Sue Piller (2’’08’99). Amb aquest resultat, Caminal ha confirmat els punts FIS, amb 42,20 en total. En l’actualitat en té 41,83. Avui, nou gegant FIS a la mateixa estació.